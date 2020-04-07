MTÜ öğrencileri kayıt dondurabilecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin kayıtlarını dondurabileceklerini duyuruldu.

MTÜ tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni korona virüs hastalığı (Covid19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu; 20192020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurması ve lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrenciler İçin bazı önemli kararları almıştır. Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 20192020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada üniversitenin resmi internet sitesinden detaylı bilgi alınabileceği de duyuruldu.

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