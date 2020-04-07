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Malatya'da evde kalanlar için çağrı merkezi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs hasatlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabileceği çağrı merkezi oluşturuldu.

Malatya'da evde kalanlar için çağrı merkezi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs hasatlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabileceği çağrı merkezi oluşturuldu.
Malatya'da da korona virüs salgını ardından Türkiye genelinde alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 444 51 44 no'lu çağrı merkezi oluşturularak, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Çağrı merkezine gelen talep doğrultusunda zabıta ekipleri, ihtiyaçları temin ediliyor. Çağrı merkezine gelen taleplerin ardından yaşlı aileye yönlendirilen zapıta ekipleri, vatandaşların isteklerini temin ederek evine kadar teslim ediyor.
Bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta personeline gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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