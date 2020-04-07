Malatya'da korona yasaklarına uymayanlara ceza yağdı

Malatya’da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma ve sosyal mesafe gibi yasaklara uymayan kişilere ceza yağdı

Malatya'da İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının yasaklanması sebebiyle yasak kapsamında bulunup bu yasağı ihlal eden 322 vatandaşa kişi başı 789 TL idari para cezası kesildi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 35 kişiye ise kişi başına 789 TL cezai işlem uygulandı. Kentte 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı olup sokağa çıkma yasağı bulunan 3 bin 954 kişiye gerekli uyarılar yaparak evlerine dönmeleri sağlandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüs salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca İlimize diğer illerden ikamet amaçlı gelen vatandaşlarımıza, zaruri haller haricinde 14 gün evde kalmaları gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususu kendilerine anlatılmış olup bu durum vatandaşlarımıza yazılı olarak tebliğ edilmişti. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonucunda; toplam 55 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılıyor” denildi.

Öte yandan yasaklar nedeniyle evinden çıkamayan 6 bin 930 vatandaş, 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce bin 989 ekip ve 5 bin 28 personel görevlendirildi.

Emniyet personelleri tarafından yasak kapsamında bulunan 6 bin 549 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

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