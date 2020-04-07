Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. <br>Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 70 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ile tabancaya el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-07 16:45:18<br>

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