Kızılay’dan arama noktalarına ziyaret

Kızılay görevlileri, güvenlik kuvvetlerini arama noktalarında ziyaret edip, ekiplere içme suyu ve atıştırmalık ürünler ikram etti.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Genç Kızılay ekibi ile birlikte Malatya'nın giriş ve çıkışlarında görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ramazan Soylu yaptığı açıklamada, “Korona virüsle gece gündüz demeden mücadele eden ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreç içerisinde bu yükü en fazla sırtlayan şehrimizin giriş çıkış noktalarına konuşlandırılan sağlık çalışanlarımızı ve güvenlik güçleri ekiplerimize destek amaçlı ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine harcadıkları emek ve mesaileri sebebi ile şükranlarımızı sunduk. Kızılay olarak canı gönülden onları destekliyoruz. Unutmasınlar ki her zaman onların yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret sırasında Ramazan Soylu ve ekibi tarafından, ekiplere içme suyu ve atıştırmalık ürünler ikram edildi.

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