Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı. Kentte karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya yükseldi.<br>Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:<br>"Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."<br>Kararın ardından mahalle girişçıkışı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ <br>2020-04-07 20:46:42<br>
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