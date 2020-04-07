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Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

DHA

MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı. Kentte karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya yükseldi. Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." Kararın ardından mahalle girişçıkışı jandarma...

Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantina altına alındı. Kentte karantina uygulanan mahalle sayısı 6'ya yükseldi.<br>Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:<br>"Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ İlçesi Küçükkürne Mahallesinde koronavirüs salgını nedeniyle 07 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır."<br>Kararın ardından mahalle girişçıkışı jandarma ekiplerince ulaşıma kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ <br>2020-04-07 20:46:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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