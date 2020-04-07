Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi.

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