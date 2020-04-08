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Portakal kabuğundaki uyuşturucuya 1 tutuklama

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelinin aracını durdurup, arama yaptı. Şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş 47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk...

Portakal kabuğundaki uyuşturucuya 1 tutuklama

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelinin aracını durdurup, arama yaptı. Şüphelinin üzerinde portakal kabukları içine gizlenmiş 47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-08 12:48:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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