Jandarma sosyal yardım ödemelerini evlerde teslim ediyor

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Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ödenen biner liralık nakdi yardımlar, jandarma ekiplerince vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin maaş ve sosyal yardım ödemeleri, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar tarafından evlerde yapılıyor. Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Biner liralık destek ödemelerini ve maaşlarını evlerinde teslim alan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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