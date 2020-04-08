Arguvan’da maske dağıtıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, yeni korona virüs önlemleri kapsamında esnaflara ve sürücülere maske dağıtıldı.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ve İlçe belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ile birlikte vatandaşlara maske dağıtarak ihtiyaçlarını giderdiler. Kaymakam Abdullah Şahin vatandaşlara zorunlu haller dışında evde kalmaları, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları ve temizlik konularında tedbirli olmalarını istedi. Virüs salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Kaymakam Şahin, “Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Zor günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise "İlçemizde gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Sizin sağlığınız bizim için önemli. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Bu süreci en az hasarla atlatmak için el ele vererek birlikte başaracağız" diye konuştu.

Bu arada, Kaymakam Şahin, Başkan Kızıldaş ile İlçe Jandarma Komutanı Ayva, ilçe girişinde uygulama noktasında denetim yapan güvenlik kuvvetlerini ziyaret ettiler. Uygulama noktasında da jandarma sürücülere maske veriyor.

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