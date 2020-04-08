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MTSO Başkanı Sadıkoğlu, bankaları pozitif ayrımcılığa davet etti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: “İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz"

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önce deprem sonra ise korona virüsten zarar gören iş dünyasına yardımcı olma bakımından bankaları pozitif ayrımcılığa davet edip, "İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz" dedi.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, bankaları pozitif ayrımcılığa davet etti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: “İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önce deprem sonra ise korona virüsten zarar gören iş dünyasına yardımcı olma bakımından bankaları pozitif ayrımcılığa davet edip, "İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz" dedi.
İş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıdan söz eden ve özellikle özel bankaların başvuruları geri çevirmelerine sitem eden Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda MTSO Başkanı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Devletimizin açıkladığı destekler için üyelerimiz bankalara gittiğinde, limit bitti, bize yazı gelmedi gibi bahane ve gerekçelerle başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. KGF’nin oluşturduğu 250 milyar TL kredi hacmi önce bankalar arasında bölündü. Bankalar da şubelerine dağıttı. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. 24 Ocak’ta yaşamış olduğumuz depremin yıkıntıları bitmeden birde üstüne korona virüs darbesiyle yara alan şehrimize bu süreçte destek olunmayacaksa ne zaman olunacak. Üyelerimiz sayesinde karlılıklarınızı artırdınız. Şubelerinizi çoğalttınız. Yarın bu kötü günler geçtiğinde 8 bin 500 üyemizin kapısını yine çalacaksınız” ifadelerini kullandı.
Bazı özel bankaların iyi günde var olduğunu, kötü günde olmadıklarını, bazı özel bankaların yanlarında durmadıklarını belirten Sadıkoğlu, “Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç bir zaman unutmayacaktır. İş dünyasının hafızası güçlüdür. Bunu fırsata çevirmek isteyen, yanımızda durmayan, fiyat yükselten ertelemelerde hiçbir şey olmamış gibi ya da kredi verirken hiç bu süreçler yaşanmıyormuş gibi davranarak hem evrak noktasında hem teminat noktasında normal zamanlarda bile istenmeyen belgelerin istenildiği, kredi vermekte zorlanıldığı duyumları üyelerimizden alıyoruz. Özel bankalar, üyelerimize destek olun. Bu zorlu süreci gelin beraber el birliğiyle üstesinden gelelim Bu dönem karlılık düşünecek şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz Reel sektör olmazsa bankacılık sektörü de olmaz. İşverenler başta olmak üzere bu zorlu süreçte stres yaşanmamalı Çünkü sürecin ne zaman biteceği ile ilgili bir öngörüde bulunamıyoruz. Malatya’da bulunan tüm bankalara ve yetkililerine sesleniyorum; bankalar bu konuda mutlaka adım atmalı. Son 23 ay içinde şehrimizin yaşadığı deprem ve korona virüs salgınından dolayı sizleri Malatya’mız için pozitif ayrımcılık yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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