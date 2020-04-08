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Süper Ay Malatya’da puslu göründü

İHA

Ay'ın dünyaya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay, Malatya'da puslu göründü.

Süper Ay Malatya’da puslu göründü

Ay’ın dünyaya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay, Malatya’da puslu göründü.

Malatya’da bugün akşama doğru gök gürültüsü ile birlikte yağmur yağması nedeniyle havanın bulutlu olması, Süper Ay’ın Malatya’da puslu görünmesine sebep oldu. Havanın bulutlu olmasından dolayı Malatyalılar, Süper Ay'ı net göremedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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