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Ay’ın dünyaya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğu Süper Ay, Malatya’da puslu göründü.



Malatya’da bugün akşama doğru gök gürültüsü ile birlikte yağmur yağması nedeniyle havanın bulutlu olması, Süper Ay’ın Malatya’da puslu görünmesine sebep oldu. Havanın bulutlu olmasından dolayı Malatyalılar, Süper Ay'ı net göremedi.

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