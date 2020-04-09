Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Yeni Malatyaspor'da 20192020 sezon sonu itibariyle 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Futbolda virüs arası sürerken kulüplerin cevabını en çok merak ettiği soruya geçtiğimiz günlerde FIFA yanıt vererek mayısta sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine oldukça rahatlayan Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı itibariyle biten 10 futbolcu bulunuyor.

Sarıkırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda da istenen verim alınamayan ve küçük çaplı krize neden olan Issiar Dia da bulunuyor. Dia 3 sezon kaldığı Yeni Malatyaspor'a sayılı maçta katkı sunabilmişti. Sarıkırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek.

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