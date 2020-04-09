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Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek

İHA

Şehirlerarası yolculuğun korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen tarımsal faaliyetler için in il dışına izin alınarak çıkılabileceği bildirildi.

Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek

Şehirlerarası yolculuğun korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen tarımsal faaliyetler için in il dışına izin alınarak çıkılabileceği bildirildi.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal çalışmalara katılacaklar için Malatya Valiliği’nin aldığı kararları hatırlatıldı. Açıklamada, izin belgesi ile çiftçilerin başka illere giderek tarımsal faaliyetlerde bulunabilecekleri bildirilerek, valilik kararı şöyle belirtildi:
“İlimizde ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle; Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini girişçıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte, özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) ve sadece BattalgaziBaskil feribotuyla, iskeledeki kontrol noktasında kolluk tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verilmesine karar verilmiştir.”
Bu arada, diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu araziler için), kiralık arazilerde ise kira sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belgesini girişçıkışlarda ibraz edenlerin birinci derece yakınlarıyla birlikte ve özel araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet edenler için Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (MAŞTİ) bulunan Seyahat İzin Kurulundan, diğer ilçelerde ikamet edenler için ise ilgili İlçe Seyahat İzin Kurulu tarafından Seyahat İzin Belgesinin düzenlenerek giriş çıkışlarına izin verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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