Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor

Malatya'da polis kimi zaman bankadan para çeken bir vatandaşın kimi zaman ise Türkçe konuşamayan bir yabancının imdadına yetişiyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Sosyal Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan bin TL'lik yardımlar, Gaziantep'te 75 personel tarafından PTT'den teslim alınarak 2 bin 161 vatandaşa evlerinde teslim edildi. 7 bin 600 vatandaşa daha dağıtım yapacak olan polis ekipleri çarşı merkezinde de vatandaşların yardımına yetişiyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlıkçılarla birlikte en fazla risk altında bulunan grupta yer alan polis ekipleri, denetim ve kontrol görevlerini aralıksız sürdürürken kimi zaman ATM'nin önünde parasını çekmeye çalışan bir vatandaşın, bazen de Türkçe konuşamayan bir yabancı uyruklunun ilk ulaştığı kişi oluyor. Her kesimden insanın gönlüne de dokunan polisler, Polis Haftası'nda sokaklarda devriye gezerek insanların yardımına koştu. Ekipler bazı vatandaşlara ise ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek grubunu aramaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.