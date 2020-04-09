Berber yasağında iş başa düştü

Korona virüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförler kapanınca, vatandaşlar da tıraş konusunda herkes kendine göre bir çözüm buluyor.

Malatya’da basın mensubu olan Mehmet Yalman, merkez ilçe Yeşilyurt Dilek Mahallesindeki bahçeli evlerinde, oğlunun tıraşını kendisi yaptı.

Oğlunun saçının uzamasından dolayı ve Berberin de kapalı olması nedeniyle kendisinin çocuğunu tıraş ettiğini söyleyen Mehmet Yalman, “Pek beceremedim. Neticede çocuğun saçını kısaltmış oldum. Ne yapalım iş başa düştü” ifadelerini kullandı.

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