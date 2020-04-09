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Malatya'da bakanlık duyuruları için sosyal medya platformu kuruldu

İHA

Malatya'da bakanlık duyuruları için sosyal medya platformu kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm sektöründe faliyet gösteren tesislere yönelik duyuruların işletme sahibi ve yöneticilerin ulaşabilmesi amacıyla Malatya'da 2 ayrı sosyal medya platformu kuruldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Malatya il ve ilçelerinde faaliyet gösteren konaklama ve yemeiçme tesisleri ile seyahat acentalarını kapsayan iki ayrı sosyal medya platformu kurdu. Malatya Konaklama isimli ilk platforma 15 turizm işletmesi, 2 yatırım işletmesi, 21 belediye belgeli otel ile 14 kamu misafirhanesi ve öğretmenevi ile 3 turizm işletme belgeli 1. Sınıf lokantayı kapsayan toplam 55 turizm tesisi dahil edildi. İkinci platform ise Malatya A Grubu Turizm Acentaları ismiyle 34 (A) grubu seyahat acentasının katılımıyla oluşturuldu. Her iki platformda Kültür ve Turizm Bakanlığının sektöre ilişkin yaptığı duyurular paylaşılıp, bilgilendirme yapılacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurmuş olduğumuz sosyal medya grupları sayesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere Bakanlığın duyurularını anında ileterek turizm paydaşlarımızın en kısa sürede bilgilenmelerini, faaliyet alanlarıyla ilgili yapmaları gereken bir iş, işlem veya başvuru varsa zaman kaybı yaşamadan bunları gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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