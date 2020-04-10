Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

İHA

Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

Korona virüs salgını nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları ifade edildi.
Süper Lig'de en kötü sezonunun yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim maç kazanamama ve korona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarıkırmızılı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.
İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak
(Görüntülü) Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
YEREL HABERLER Hemşire anneleri için şarkı yaptılar
(Görüntülü) Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yıldırım isabet eden cami minaresi alev ...
Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Akçadağ'da bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Gürkan’dan Müdür Dağdeviren’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Müdür Dağdeviren’e ziyaret
Başkan Çınar, çevre yolu güzergahında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, çevre yolu güzergahında inceleme yaptı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını ...
Başkan Güder’den polis güvenlik noktasına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’den polis güvenlik noktasına ziyaret
Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek
YEREL HABERLER Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek
Malatya'da bakanlık duyuruları için sosyal medya platformu kuruldu
YEREL HABERLER Malatya'da bakanlık duyuruları için sosyal medya ...
Korona virüse karşı kükürtlü Kuru Kayısı önerisi Kayısı satışları artı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı kükürtlü Kuru Kayısı ...
Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi yılsonunda tamamlanacak
YEREL HABERLER Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası ...
Berber yasağında iş başa düştü
YEREL HABERLER Berber yasağında iş başa düştü
AK Parti’den polise destek çağrısı
YEREL HABERLER AK Parti’den polise destek çağrısı
Malatya’dan il dışına çıkmak isteyen 12 bin kişiden 2 bin 382'sine izin verildi Vefa Sosyal Destek Grubu, 25 bin 807 talebi yerine getirdi
YEREL HABERLER Malatya’dan il dışına çıkmak isteyen 12 bin kişiden 2 ...
Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor
Türk Polis Teşkilatı 175’inci yılını kutluyor Malatya Emniyet Müdürlüğü klip hazırladı
YEREL HABERLER Türk Polis Teşkilatı 175’inci yılını kutluyor Malatya ...
Akçadağ'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Akçadağ'da sokak hayvanları unutulmadı
Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı Başkan Gümüş kan vererek örnek oldu TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş: “Kan bağışlayarak can kurtaralım, canımızı kurtaralım”
YEREL HABERLER Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı ...
Polisler için alkış çağrısı
YEREL HABERLER Polisler için alkış çağrısı
(Görüntülü) Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve polislere tatlı sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kavga ihbarına giden emniyet müdürü ve ...
Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek
YEREL HABERLER Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek
Ekonomik zorluk çekenlerin yardım talepleri telefon yoluyla alınıyor
YEREL HABERLER Ekonomik zorluk çekenlerin yardım talepleri telefon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X