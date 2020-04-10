Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı kutlandı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Malatya’da düzenlenen törenle kutlandı.

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde Malatya'da Şehitliğinde düzenlenen programda sadece İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan yardımcısı Gazi Ramazan Karaca, anıta çelenk bıraktı

Anıttaki törenin ardından Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek, gül bırakıldı.

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