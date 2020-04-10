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İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı'na katılarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov tarafından temsil edildi.

İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı’na katılarak, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov tarafından temsil edildi.
Ankara Ato Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda 1215 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı’nda açılan İnönü Üniversitesi standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Zakir Azizov, İnönü Üniversitesi standının Kırgızistan Büyükelçisi ve heyeti, ünlü sanatçılar Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Turan Çetin, ünlü heykeltraş Necdet Can, çok sayıda sanatçı ve siyasetçi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
İnönü Üniversitesi standında sergilenen merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın heykelinin Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan Galerileri tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Azizov, standı ziyaret edenlerin 30 dakikalık resimlerini çizdiklerini ve ziyaretçilere hediye ettiklerini belirtti.
Prof. Dr. Zakir Azizov, çok sayıda sanatçı ve sanatseverin yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanat galerileri ve koleksiyonerleri tarafından ziyaret edilen ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı’na katılmaktan ve İnönü Üniversitesi’ni temsil etmekten mutluluk duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, desteklerinden dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür etti.

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