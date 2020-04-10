Alparslan Türkeş Bulvarı yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarında değişim, dönüşüm, yenileme çalışmalarına başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan diğer hizmetlerine de devam ediyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diş Hastanesi, Malatya Tren Garı, Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Emniyet Müdürlüğünün ulaşımını sağlayan Alparslan Türkeş Bulvarı, baştan aşağı yenileniyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği bulvar üzerinde yol, kaldırım, kavşak düzenlemelerinin yanı sıra aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 metre genişliğinde açılan 4.7 kilometre uzunluğundaki Sivas bağlantı yolu da geçtiğimiz günlerde Alparslan Türkeş Bulvarıyla birleştirilmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas kara yoluna bağlanan yeni yolun tamamının asfaltlandığını, üst yapı çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Alparslan Türkeş Bulvarının ise bu çalışmalara paralel olarak baştan aşağı yenilendiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Ulaşım planlamasında bulvarımız ve yeni açılan bağlantı yolumuz trafiği rahatlatmak adına önemli bir görev üstlenecek. Çevre yolunun batı yakasında araç yoğunluğunu azalacak. Bağlantı yolumuza Hava lojmanları kavşağında da bir bağlantı yapıldı. Kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Yine Maşti kavşağında bir düzenlememiz var. Bostanbaşı kavşağında düzenlemeler bitti. Yine ara sokaklarda birleştirmeler yaptık. Alparslan Türkeş Bulvarı yoğunluğun olduğu en önemli nokta. Burada hem yol, kaldırım, kavşak düzenlemelerinin yanı sıra peyzaj çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

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