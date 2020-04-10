Malatya Büyükşehir Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki iş yerlerinden kira alacakları ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgi veren Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yapılan toplantıda, 2020 Mali Yılı Bütçesine Ek Yatırım Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup kiraya verilen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan kira alacaklarının ertelenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi şirketlerine borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi de görüşülerek kabul edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan hibe "Akıllı Şehirler Projelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü” nün kabulü hakkındaki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının teklifi de görüşülerek kabul edildi.

Ayrıca gündeme sonradan ilave edilen, Çevre yoluna paralel olarak açılan ve Sivas yoluna bağlanan yeni yola Anayurt isminin verilmesi hakkındaki teklif görüşülerek kabul edildi.

Korona virüs önlemleri kapsamında toplantılara yasak getirilirken, İl Hıfzıssıha Kurulu’ndan alınan izinle olağan üstü toplanan meclis toplantısı meclis üyelerinin temenni ve dilekleri ile sona erdi.

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