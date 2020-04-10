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Korona virüs tedavisinde sevindirici gelişme Korona virüse karşı immün plazma tedavisinde son durum İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: "Bazı bulgularda iyileşme görüldü"

İHA

Korona virüs tedavisinde sevindirici gelişme Korona virüse karşı immün plazma tedavisinde son durum İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay: "Bazı bulgularda iyileşme görüldü"

Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı Türkiye’de ilk defa Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde uygulanan immün plazma tedavisi uygulanan yoğun bakım hastasının bazı bulgularında iyileşme görüldüğü öğrenildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, durumu stabil olan hastada tedavi sonrası bir yan etkinin olmadığını ve bazı bulgularda iyileşme görüldüğünü açıkladı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs karşısında bilim dünyası ilaç arayışını sürdürürken, aşının da atası durumunda olan plazma tedavisi Çin’den sonra Türkiye’de ilk kez Malatya’da bir korona virüs hastasına uygulandı. Yılda 4 bin plazma uygulaması ile alanında tecrübeli olan Turgut Özal Tıp Merkezinde 56 yaşındaki KOAH hastasına immün plazma tedavisi uygulandı. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilen tedavide, virüsü yenen 46 yaşındaki hastanın kanından alınan plazma, yoğun bakımda durumu kritik olan hastaya verildi.
5 Nisan akşamı gerçekleştirilen plazma tedavisinin ardından hastanın durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yöntemin aşının atası durumunda olan bir tedavi olduğunu söyledi. Kovid19 virüsüne yakalanan ve tedavi edildikten sonra klinik olarak iyileşen ve 14 gün sonrası testi de negatif çıkan hastanın kanından alınan plazma ile bu tedavi yöntemini uyguladıklarını ifade eden Kızılay, “Şu an Kovid19’a karşı hastalığı yenebilecek bir ilaç yok ancak faydalı olan ilaçlar var. Daha önce başka hastalıklara iyi gelen ilaçlar tedavide kullanılıyor. Ve bunlar da birçok hastada faydalı olabiliyor. Fakat yoğun bakımda yatan hastalar için bu ilaçların faydası olmayabiliyor. Bunun için tüm dünyada korona virüse karşı bir yandan aşı arayışı bir yandan da hastalığa iyi gelen ilaç arayışı sürüyor” dedi.
İmmün plazma tedavisi uyguladıkları 56 yaşındaki yoğun bakım hastasına ilk etapta 400 cc plazma verdiklerini belirten Rektör Kızılay, “Hastamızda yan etki oluşturdu mu ona bakıyoruz, sonra da ne kadar faydalı oldu ona bakıyoruz. İmmün plazma bir reaksiyon oluşturmadı hastamızda, olumsuz negatif oluşturmadı, güvenli olduğunu gördük. İyileşme yönünde de akciğer bulgularında kısmi iyileşme gördük. Hastamız çok ileri derece de bir destek görürken şu an orta derecede ve durumu stabil. Kısmi iyileşme fayda sağladık, kan tablosunda da. Asıl hedefimiz yoğun bakımdan servise almak ve taburcu etmek” şeklinde konuştu.
Korona virüse karşı ilk kez Malatya’da merkezlerinde plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Kızılay, “İmmün plazma verilen hastaya diğer tedaviler de uygulandı ancak düzelmeyen bir hastamızdı. İlaçların hepsini önerilen dozda ve sürede verdik. Bu hastamıza 5 farklı ilaç kullanıldı. Yoğun bakımda bu ilaçları almasına rağmen durumu ağır bir hastaydı. Şimdi ağır bakımdaki bu hasta kısmı iyileşme var” dedi.
Rektör Kızılay, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini anlık olarak Malatya’da da hastalara uyguladıklarını ifade ederek, “Biz bilim kurulunun tüm tedavi önerilerini ve dünyadaki diğer merkezlerin tedavi önerilerini yakından takip ediyoruz” İfadelerine yer verdi.
Turgut Özal Tıp Merkezinin şu an bölgenin test merkezi durumunda olduğunu da aktaran Kızılay, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’de korona testleri uyguladıklarını söyledi. Günlük 500’ye yakın test yaptıklarını ifade eden Kızılay, merkez olarak günlük 3 bin test yapma kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi.
Malatya’nın yoğun bakım kapasitesi bakımından da ülkenin sayılı illeri arasında olduğunu kaydeden Kızılay, “Bölge olarak yoğun bakım kapasiteleri anlamında gerçekten çok iyiyiz. Biz Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri hiç aratmayacak düzeydeyiz. Bu ülkemizin çok büyük gücünü gösteriyor” diye konuştu.

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