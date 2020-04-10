Yeşilyurt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, küresel bir tehdit haline dönüşen korona virüs ( Covid19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmaları nedeniyle beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için belirli noktalara kuru yem ve su bırakıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşler Birimi yetkilileri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için doğaya kuru yem bırakmaya başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, “Hayvanlar insanların en güzel dostlarındandır. Dostlarımıza sevgiyle şefkatle yardım etmekte bizlerin görevleri arasındadır. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu evlerinde ve dışarıya çıkamıyorlar. Sokak hayvanlarını hayatlarını kolaylaştırıcı basit çözümler ortaya koymalıyız. Bu zor dönemde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme sorunlarını gidermek adına ekiplerimize gerekli talimatları verdik. İlçemizin farklı noktalarına kuru yem ve su bırakılmaya başlandı. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Sokak hayvanları için yem bırakma işlemleri düzenli olarak devam edecektir” diye konuştu.

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