Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞALDI<br>Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-11 01:30:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.