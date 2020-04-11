Malatya sessizliğe büründü

Gece yarısı itibariyle uygulamaya giren sokağa çıkma yasağı sonrasında Malatya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kentte kısa süreli yaşanan yoğunluk gece yarısı itibariyle yerini sessizliğe bıraktı.

Kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulamaya alınmasından sonra cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde boşaltılırken,yasak sonrası ana arter ve caddelerin boşaldığı görüldü.Saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağının başladığını megafonla vatandaşlara duyuran polis ekipleri ise açık iş yerlerine kapatmaları konusunda uyarıda bulundu.

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