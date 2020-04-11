Malatya’da cadde ve sokaklar boş kaldı

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İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan ve Dün gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

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