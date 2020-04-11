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‘Mercedes Kadir’ Polis Haftasını unutmadı

İHA

Araba sandığı tahta sırık ile dolaşarak Malatya'nın maskotu haline gelen 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i telefonla arayarak Polis Haftasını kutladı.

‘Mercedes Kadir’ Polis Haftasını unutmadı

Araba sandığı tahta sırık ile dolaşarak Malatya’nın maskotu haline gelen ‘Mercedes Kadir’ lakaplı Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i telefonla arayarak Polis Haftasını kutladı.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Malatya'da da ‘Mercedes Kadir’ olarak bilinen Fatih Kaydı, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile telefonla görüntülü görüşerek polis haftasını kutladı.
Bu arada bir temizlik firması yetkilisi Süleyman Eski’de, Mercedes Kadir’e maske ve dezenfaktan hediye ederek Korona Virüse karşı dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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