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Malatya'da meydan ve sokaklar boş kaldı

DHA

Malatya'da meydan ve sokaklar boş kaldı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte sokak ve meydanlar boş kaldı.<br>Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında olan Malatya'da da halk evlerinde kaldı.<br>Kentte, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-11 09:59:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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