Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu

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Malatya’nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim oldu

Kovid19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Hafta sonunu vatandaşların büyük bir kısmı evde geçirirken, jandarma ve polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetlemek için devriyelerini sürdürdüyor.

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