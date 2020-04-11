Malatya Büyükşehir Belediyesi ekmeği 50 kuruşa düşürdü

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmeği 50 kuruşa düşürdü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan imzasıyla yayınlanan bildiride, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ) tarafından halka verilen ekmekte 60 kuruşluk indirim yapılıp, 50 kuruş alınıyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşa MEGSAŞ ekmeğinin 50 kuruşa verileceği, sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla Pazartesi gününden itibaren MEGSAŞ ekmeğinin 1 TL 10 kuruşa fiyattan satışına devam edileceği kaydedildi.

MEGSAŞ ekmeği araç ile cadde ve sokaklara götürülüp, halka ulaştırılıyor.

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