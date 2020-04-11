Sokağa çıkma yasağına drone'lu denetim Malatya’da sokağa çıkanlara ceza kesiliyor Kentte polis ekiplerinden sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya’da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor. Kent merkezinde polis ekipleri ayrıca drone ile de havadan caddeleri ve sokakları denetliyor.

Korona virüs (Covid19) salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında Malatya’da da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri de kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanması adına geniş tedbirler aldı.

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