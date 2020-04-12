Malatyaspor Taraftarlar Derneği'nden 'aynı şeyleri yaşamayalım' çağrısı

Malatyaspor taraftar grubu Derebeyleri Taraftarlar Derneği, Yeni Malatyaspor’un bu zor süreçte ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiği çağrısında bulundu

Taraftarlar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Öncelikle insanlığı etkisi altına alan Covid19 virüsü sebebi ile milletimiz ve bütün dünya zor bir süreçten geçmekte. Bu zor süreç bizleri ve diğer futbol camialarını da yakından ilgilendirmekte. Bizler yayılmaması için gerekli tüm tedbirleri almakta ve hitap ettiğimiz geniş kitleyi de bilinçlendirmekteyiz. Bu süreci en kısa sürede atlatmak tek temennimizdir.Zor günlerimizi geride bıraktığımız zaman Malatyalı ve Malatyasporlular olarak takımımızı yıpranmış değil güçlü bir şekilde görmeyi istiyoruz . Fakat önümüze engel olarak çıkan ve maddiyat arz eden durumlar söz konusu. Süper Lig dahilindeki birçok spor kulübü gibi Malatyasporumuz da TFF ve yayıncı kuruluştan herhangi bir ödeme alamamakta, bununla birlikte FİFA kulüplerin zor durumu için bütçe ayırmasına karşın bu sürecin uzayacağı kanaatindeyiz. Destanlar şehri Malatyamızı gerek Türkiye'de gerek ise Dünyada temsil eden onurlu armamız uğruna tek yürekli olmalıyız. Finansal sıkıntının bizi yıpratmasına izin vermemeli , daha önce farklı takımlarda başlatılan kampanyaların devamını getirmemeliyiz. Biz Malatyaspor Taraftarlar Derneği olarak bu zor süreci en zararsız ve en kısa sürede atlatabilmek adına herkesi desteğe davet edeceğiz. Bizimle birlikte milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, bürokrasimizin ve Malatyalı iş adamlarımızın da bu konuya el atmaları gerekmektedir. Özverili bir şekilde üstümüze düşen görevi yapacağız ve aynı şekilde belirttiğimiz kesimlerden de bu desteği bekleyeceğiz. Başka Malatyaspor yok ve camiamız olarak ikinci kez, geçmişte yaşadığımız senaryoları yaşamamaya kararlıyız "ifadelerine yer verildi.

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