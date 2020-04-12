Doğanşehir sokakları bomboş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakları bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı Malatya’da da sürüyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakinlik yaşanırken, vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.

Özellikle ekmek ihtiyacında fırınlar araçlarıyla mahalle mahalle gezerek, ihtiyacı olanlara ekmek veriyor.

Güvenlik güçleri de sokağa çıkılmaması için sık sık vatandaşları uyarırken, vatandaşların ise sokağa çıkma yasağına uydukları görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.