Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, gıda ve temizlik kolileri dağıttı

Malatya'da Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemelerinin dağıtımı sürüyor.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, korona virüs nedeniyle Yeşilyurt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yaşlı, engelli ve diğer ihtiyaç sahibi insanlara yardım olarak gıda paketi, konserve kavurma ve hijyen malzemelerini dağıtmaya devam ediyor.

Yeşilyurt Kızılay Gönüllüleri, korona virüs salgınının başlamasından itibaren Yeşilyurt ilçesinin tüm mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışarak gıda ve hijyen malzemelerini yoğun bir şekilde dağıtımını yapıyor.

Bu kapsamda şube gönülleri Yeşilyurt ilçesi Kiltepe mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve evinden çıkamayan yaşlılara, gıda yardımı kolilerini ve hijyen paketlerini ulaştırdı. Kaymakamlık, belediye ve mahalle muhtarının verdiği bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardımlar verildi.

Kiltepe mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, gıda ve temizlik malzemeleri yardımı konusunda, "Gerek deprem sonrası, gerek diğer zamanlarda ve salgının bu zor günlerinde Kızılay Yeşilyurt Şubesi mahallemizin ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı" diyerek, her koşulda mahallelerine yardım ulaştıran Kızılay Yeşilyurt Şubesi'ne teşekkür etti.

Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz da, “ Yeşilyurt ilçemizin tüm mahallelerindeki durumlarını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şube gönüllerimizle daha önce olduğu gibi tüm imkanlarımızla salgında dışarı çıkması yasak olanların ihtiyaçlarını karşılama adına sahadayız” ifadelerini kullandı. Zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Dr. Korkmaz, " insanımızın sıkıntılarını gidermek, halinden haberdar olmak için bugün de Kiltepe mahallesi'nde yardımları yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.