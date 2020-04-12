Malatya’da fırınlar ekmeği evlere götürdü

Malatya’da, sokağa çıkma yasağından dışarı çıkıp ekmek alamayanlara fırınlar ekmeği evlere götürerek hizmet verdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya’da, açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya’da açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Malatya’da fırıncı esnaflarından olan Veli Doğan, dışarı çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşlara hizmet için iki gün boyunca evlere servis yaptıklarını belirterek, “Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı ekmek servislerini evlere yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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