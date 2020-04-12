Evdeki yangında 85 yaşındaki kadın dumandan etkilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki Emine Barut, dumandan etkilendi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.<br>Fırat Mahallesindeki tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, evde mahsur kalan Emine Barut'u dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Barut, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalnız yaşayan ve hastanede oksijen takviyesi yapılan Emine Barut'un durumu iyi olduğu belirtilirken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde çıkan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-12 21:08:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.