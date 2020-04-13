Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Malatya'da bazı vatandaşlar dışarı çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Malatya'da bazı vatandaşlar araçlarıyla bazıları ise yaya olarak dışarı çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Yer yer yoğunluğun oluştuğu noktalarda polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde ikazda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.