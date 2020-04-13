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Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'dan sonra kendine gelemedi

İHA

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi sarıkırmızılı takıma yaramadı.

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'dan sonra kendine gelemedi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gidişi sarıkırmızılı takıma yaramadı.
Sarıkırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de virüs arasından önce en son oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor'a 20 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da düşüşü Hikmet Karaman da engelleyemedi. Sarıkırmızılılar, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.
Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş'ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarıkırmızılılar, 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisinin kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.
İlk yarının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sonraki süreçte Yalçın dönemini arar oldu. Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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