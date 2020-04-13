"Biz bize yeteriz Türkiye’m kampanyasına 44"lü katılım

Biz bize yeteriz Türkiye’ kampanyasına Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şubesinden Malatya plaka rakamı olan 44'lü yardımlarla katılım sağlanması için çağrıda bulundu.

Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı, aynı zamanda Memur Sen Malatya il Temsilcisi Hüseyin Söylemez, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz bize yeteriz Türkiye’ kampanyasına Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şubesi olarak aktif katılım sağlıyoruz. Her üyemiz süreç içerisinde, 44144244344444 veya katları ile katkı sağlayacak inşallah. bu konuda tüm üyelerimizi duyarlı olmay açağırıyoruz” dedi.

Başkan Söylemez, Malatya plaka numarasının 44 olması nedeniyle böyle bir çağrıda bulunduklarını kaydetti.

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