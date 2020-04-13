Malatya İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak olması nedeniyle ilana çıkıldı.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizin web sitemizde belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Alınacak öğretim üyelerinin müracaatlarının 13 Nisan’da başladığı ve son başvuru tarihinin de 27 Nisan olduğu hatırlatılarak, başvuru yapacak söz konusu adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra müracaat edebilecekleri kaydedildi.

İnönü Üniversitesi’ne alınacak olan öğretim üyeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, üniversitenin web sitesinden alınabilecek.

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