Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi

Edirne dronla havadan da dezenfekte ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan özel uçakla getirilen 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.<br>Koronavirüs salgınının ardından Suudi Arabistan'da yaşayan 340 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası 2 özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na inen uçaklardaki vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Battalgazi Yurduna getirildi. Görevli ekiplerinin salgına karşı tedbirler aldığı yurtta, dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 340 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-14 20:15:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.