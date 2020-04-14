Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde ortaokul öğrencisi Mehmet Durna (12), destek amacıyla verilen 210 TL'lik bursunu, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Taşoluk Mahallesi'nde oturan Mehmet Durna, jandarma ekiplerini arayarak evlerine gelmesini istedi. Durna'nın ailesiyle birlikte yaşadığı eve giden jandarma, ne istediğini sordu. Ortaöğretim ikinci sınıf öğrenici Mehmet Durna ise destek amacıyla verilen 210 TL'lik okul burs parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınndan koronavirüsle mücadeleye destek vermek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Duyarlılığı ile takdir toplayan Mehmet Durna'nın ailesine Vefa Sosyal Destek Grubu'nca gıda yardımı yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-14 21:42:06<br>

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