Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

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<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Darende'nin Aşağıulupınar Mahallesi'nde oturan bir kişide koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede 14 gün süreyle karantina kararı alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-14 23:40:58<br>

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