Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

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Malatya’da yeni tip korona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi tamamlanan hasta, servise alkışlarla alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine korona virüs (Covid19) teşhisiyle getirilen 64 yaşındaki hasta, yoğun bakım ünitesine alınıp solunum cihazı bağlandı. Solunum cihazı ile yoğun bakımda 14 günlük tedavisi tamamlanan hasta, hastane görevlileri tarafından alkışlarla servise alındı. Bir süre serviste gözetim altında tutulacak olan hastanın taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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