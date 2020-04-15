Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Yeni İnfaz Yasası’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinin ve Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliyeler başladı.
Sabah saatlerinde başlayan tahliyeler esnasından jandarma geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Sosyal mesafe korunarak ve koruyucu önlemlerin alınana tahliyeler otobüslere alınan hükümlülerin cezaevinden çıkışları yapılıyor. Öte yandan Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliyelerin gün boyu sürmesi bekleniyor.
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