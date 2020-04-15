Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş-çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi. <br>Malatya Valiliği'den yapılan açılamada, "Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 Mart tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. <br>Kentte karantinadaki mahalle sayısı 5'ten, 4'e düştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-15 14:22:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.