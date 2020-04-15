Su ürünleri yasağına sıkı kontrol

Malatya’da, yasak dönemde jeneratör ve balık ağı ile balık avcılığı yapan 2 kişiye, ayrı ayrı 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Malatya’da, su ürünleri avcılık kontrolleri devam ediyor. Özellikle 1 Nisan30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne ait tekne ile Karakaya Baraj Gölünde, ayrıca diğer iç sularda karada jandarma personeli ile beraber kontroller devam ediyor.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, konu ile ilgili İl yaptığı açıklamada "Akçadağ İlçemiz Keklikpınarı Mahallesi, Tohma Çayında Akçadağ İlçe Jandarma Personeli ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personelince yapılan denetimlerde jeneratör ve balık ağı ile balık avcılığı yapan 2 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre ayrı ayrı 10 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan istihsal vasıtalarına el konuldu. Ayrıca Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzce Kurumumuza ait Su Ürünleri kontrol teknesi ile Karakaya Baraj Gölü Yazıhan İlçesi Eğribük Mahallesi açıklarında yapılan gece denetimlerinde su da serili vaziyette kullanılan sahipsiz 2 bin metre balık ağına el konuldu. Bu süreçte denetimlerimiz devam edecektir" dedi.

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