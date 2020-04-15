Malatya'da 2 mahalledeki karantina sona erdi (2)

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<br>KAYNARCA MAHALLESİ'NDE DE UYGULAMA SONLANDI<br>Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nin ardından Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde de 14 günlük karantina sona erdi.<br>Malatya Valiliği'nden yapılan açılamada, "Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle, 02 Nisan 2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 16 Nisan 2020 tarih ve saat 00.00 itibariyle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.<br>Kentte karantinadaki mahalle sayısı 4'ten, 3'e düştü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-15 15:26:28<br>

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