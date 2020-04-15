Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi alanına Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor.

Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesi alanına Sosyal Tesisleri ve Halı Saha yapılıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte projenin uygulanacağı alanda inceleme yaptı. Başkan Çınar, yapacakları projeyle ilgili yaptığı açıklamada, 383 daire ve 6 dükkandan oluşan Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesinden sonra, Yeşiltepe Ahmet Yesevi Mahallesinde Sosyal Tesisler ve Halı Saha projesini de Yeşiltepe’ye kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi.
Yeşilyurt’un her yönden gelişimi için gecegündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başlan Çınar, “Yapımını tamamladığımız Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projemizden sonra bu bölgenin daha fazla gelişmesine katkı sunacak Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha projemizi de hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Yeşiltepe bölgemizin sanayi alanları, galericiler sitesi, toptancılar sitesi, şehir mezarlığı ve kuzey çevre yolunun geçtiği güzergahta olması, bununla birlikte konutlaşmanın hızla yayılmasıyla kalabalık bir nüfusa sahiptir. Oldukça hareketli ve canlı bir sosyal yaşama sahip bölgemizin gerek alt ve üst yapı gerekse de çevre düzenleme, kaldırım yenileme, park alanları ve halkımızın ihtiyaçlarına maksimum seviyede karşılık verecek hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe için düğmeye bastık
Yeşiltepe’nin gelişiminin Yeşilyurt’un değişimi için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Çınar, “Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak bu bölgemizin her türlü alanda en iyi hizmetler almasını destekliyoruz. Buradaki hareketliliği göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak bu bölgemize oldukça nezih ve modern alanlara sahip Yeşiltepe Sosyal Tesisler ve Halı Saha projemizi kazandırmak için düğmeye bastık. Etüt Proje Müdürlüğümüzdeki deneyimli ekiplerimizin gözetiminde hazırlanan ve bizimde üzerinde özenle durduğumuz projemizin fizibilitesini tamamladık, mesai arkadaşlarımızla birlikte hazırlanan projenin uygulanacağı alanda detaylı incelemelerde bulunduk. İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerimizin bir benzerini buradaki hemşerilerimizin hizmetine sunmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, keyifli zaman geçirebileceği, spor tutkunu vatandaşlarımızın spor yapabileceği nezih ve kaliteli alanlara sahip özel bir projeyi buraya kazandıracağız. Yeşilyurt Belediyesinin kontrolünde işletilecek mekânlarda halkımıza kaliteli ve güzel hizmetler sunacağız. Ayrıca burada bulunan halı sahamızı gerekli bakım ve yenileme hizmetlerinden sonra daha güzel şartlarda hizmet vermesine olanak tanıyacak seviyeye ulaştıracağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak dur durak bilmeden,7/24 esasıyla Yeşilyurt’umuzun yaşam standartlarını yükseltecek projelerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun her noktası bizim için değerli ve özeldir. Yeşiltepe gibi değerli bir bölgemizin her alanda değişimine ışık tutacak yatırımlarımıza yeni dönemde daha fazla yoğunluk vereceğiz. Ayrıca Kiltepe mahallemize meslek edindirme kursları, Erdem Okulu ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı nezih ve modern bir hizmet binası kazandırmak adına çalışmalara başladık. Her bölgeye eşit seviyede hizmet anlayışından yola çıkarak merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizin aynı seviyede gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de sokak hayvanları unutulmadı
(Görüntülü) Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler ...
Malatya'da 2 mahalledeki karantina sona erdi (2)
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalledeki karantina sona erdi (2)
Su ürünleri yasağına sıkı kontrol
YEREL HABERLER Su ürünleri yasağına sıkı kontrol
Arapgir'de taksi şoförlerine maske dağıtımı
YEREL HABERLER Arapgir'de taksi şoförlerine maske dağıtımı
Kaynarca Mahallesinde karantina kaldırılıyor
YEREL HABERLER Kaynarca Mahallesinde karantina kaldırılıyor
Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
YEREL HABERLER Malatya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
Malatya’da 478 hükümlünün tahliye işlemleri başladı
YEREL HABERLER Malatya’da 478 hükümlünün tahliye işlemleri başladı
Pütürge İlçesi Sahilköy’da karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Pütürge İlçesi Sahilköy’da karantina kaldırıldı
Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi
Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin
YEREL HABERLER Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin
Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
YEREL HABERLER Akçadağ'da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı
Teknik Lisede günlük 6 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Teknik Lisede günlük 6 bin maske üretiliyor
Malatya’da çöp evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Malatya’da çöp evden 8 kamyon çöp çıkarıldı
Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı
Korona ile mücadeleye siperlik desteği Şuana kadar 10 binin üzerinde siperlik ürettiler
YEREL HABERLER Korona ile mücadeleye siperlik desteği Şuana kadar 10 ...
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oyunculardan kar etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oyunculardan kar etti
Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı Sakıb Aytaç: "Takımın temel taşlarının gitmesi bizi etkiledi" "Jahovic, Guilherme ve Sergen hocanın gitmesi bizi etkiledi"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini ...
Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
(Görüntülü) 64 yaşındaki koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 64 yaşındaki koronavirüs hastası, yoğun ...
(Görüntülü) Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek ...
(Görüntülü) Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek ...
(Görüntülü) Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X